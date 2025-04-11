Россиянка Ольга Хорошавцева стала победительницей чемпионата Европы по борьбе

Россиянка Ольга Хорошавцева одержала победу на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг, который проходит в Братиславе.

В финале она встретилась с представительницей Турции Эльвирой Сулейман Команоглу. Хорошавцева теперь является трёхкратной чемпионкой Европы, завоевав золотые медали в трёх различных весовых категориях: до 53, 55 и 57 кг. Кроме того, она имеет бронзовую медаль чемпионата мира.