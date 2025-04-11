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11 апреля, 20:01

Россиянка Ольга Хорошавцева стала победительницей чемпионата Европы по борьбе

Ольга Хорошавцева. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA

Ольга Хорошавцева. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA

Россиянка Ольга Хорошавцева одержала победу на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг, который проходит в Братиславе.

В финале она встретилась с представительницей Турции Эльвирой Сулейман Команоглу. Хорошавцева теперь является трёхкратной чемпионкой Европы, завоевав золотые медали в трёх различных весовых категориях: до 53, 55 и 57 кг. Кроме того, она имеет бронзовую медаль чемпионата мира.

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Ранее Life.ru сообщал, что россиянка Екатерина Вербина стала чемпионкой Европы по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. В решающем поединке она одержала победу над француженкой Татьяной Дебьен, имеющей российские корни. Ключевым моментом в схватке стал приём, который Вербина выполнила в последние секунды. За него судья присудил ей 2 балла.

Александра Мышляева
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