Россиянка Ольга Хорошавцева стала победительницей чемпионата Европы по борьбе
Ольга Хорошавцева. Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA
Россиянка Ольга Хорошавцева одержала победу на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг, который проходит в Братиславе.
В финале она встретилась с представительницей Турции Эльвирой Сулейман Команоглу. Хорошавцева теперь является трёхкратной чемпионкой Европы, завоевав золотые медали в трёх различных весовых категориях: до 53, 55 и 57 кг. Кроме того, она имеет бронзовую медаль чемпионата мира.
Ранее Life.ru сообщал, что россиянка Екатерина Вербина стала чемпионкой Европы по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. В решающем поединке она одержала победу над француженкой Татьяной Дебьен, имеющей российские корни. Ключевым моментом в схватке стал приём, который Вербина выполнила в последние секунды. За него судья присудил ей 2 балла.