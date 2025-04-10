Екатерина Вербина стала чемпионкой Европы по вольной борьбе

Россиянка Екатерина Вербина завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в категории до 55 кг. Соревнования проходят в Братиславе. В финале Вербина со счётом 6:5 одолела француженку Татьяну Дебьен, которая имеет российские корни.

Победу Вербиной принёс приём, который она провела на последних секундах схватки. Судья оценил его в 2 балла.

В весовой категории до 50 кг Надежда Соколова из России заняла третье место и получила бронзовую медаль.

Турнир в столице Словакии завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).