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10 апреля, 20:07

Екатерина Вербина стала чемпионкой Европы по вольной борьбе

Екатерина Вербина. Обложка © wrestrus.ru

Екатерина Вербина. Обложка © wrestrus.ru

Россиянка Екатерина Вербина завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в категории до 55 кг. Соревнования проходят в Братиславе. В финале Вербина со счётом 6:5 одолела француженку Татьяну Дебьен, которая имеет российские корни.

Победу Вербиной принёс приём, который она провела на последних секундах схватки. Судья оценил его в 2 балла.

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В весовой категории до 50 кг Надежда Соколова из России заняла третье место и получила бронзовую медаль.

Турнир в столице Словакии завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили резко высказался о победе борца Чермена Валиева, который сменил спортивное гражданство и выступил за Албанию. В финале в весовой категории до 74 кг Валиев одержал победу над россиянином Заурбеком Сидаковым. Мамиашвили небрежно повесил золотую медаль ему на шею и схватил его за запястья. Позднее в интервью Мамиашвили назвал Валиева «предателем» и обвинил в стремлении к «хайпу».

Лия Мурадьян
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