Екатерина Вербина стала чемпионкой Европы по вольной борьбе
Екатерина Вербина. Обложка © wrestrus.ru
Россиянка Екатерина Вербина завоевала золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в категории до 55 кг. Соревнования проходят в Братиславе. В финале Вербина со счётом 6:5 одолела француженку Татьяну Дебьен, которая имеет российские корни.
Победу Вербиной принёс приём, который она провела на последних секундах схватки. Судья оценил его в 2 балла.
В весовой категории до 50 кг Надежда Соколова из России заняла третье место и получила бронзовую медаль.
Турнир в столице Словакии завершится 13 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили резко высказался о победе борца Чермена Валиева, который сменил спортивное гражданство и выступил за Албанию. В финале в весовой категории до 74 кг Валиев одержал победу над россиянином Заурбеком Сидаковым. Мамиашвили небрежно повесил золотую медаль ему на шею и схватил его за запястья. Позднее в интервью Мамиашвили назвал Валиева «предателем» и обвинил в стремлении к «хайпу».