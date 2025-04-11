Модель Versace из Австралии Люси Маркович умерла в 27 лет от редкой болезни

Австралийская модель Люси Маркович скончалась в возрасте 27 лет. Она страдала от редкой болезни мозга, известной как артериовенозная мальформация, сообщает Deadline. Это состояние характеризуется аномальным переплетением сосудов.

В прошлом месяце Люси объявила о предстоящей операции. Она сообщила, что патология достигла размера «мяча для гольфа», из-за чего были приступы. На этой неделе врачи провели экстренную операцию, после которой девушка впала в кому.

Люси начала свою карьеру в 2015 году, участвуя в шоу «Топ-модель по-австралийски», где заняла второе место, уступив Бриттани Битти. После этого она сотрудничала с различными брендами, в том числе с Versace.

«Мне так больно слышать о Люси. Покойся с миром, прекрасное создание», — написала модельер Донателла Версаче в своих социальных сетях.