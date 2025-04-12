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12 апреля, 00:12

Роспотребнадзор фиксирует случаи присасывания клещей в парках Москвы

Клещи проснулись в Москве. Обложка © Freepik / erik-karits-2093459

Клещи проснулись в Москве. Обложка © Freepik / erik-karits-2093459

В Москве начался мониторинг природных участков, где ранее наблюдали присасывание клещей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

«В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении парков «Лосиный», «Кусковский», лесопарков «Лосиный остров», «Серебряный бор», а также в лесопарковых зонах ТиНАО», — отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что город не считается эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту. Каждый год фиксируют только завозные случаи заболевания у людей, которые вернулись из эндемичных регионов и не сделали прививку.

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С начала 2025 года провели 22 199 вакцинаций. Полный курс прививок прошли 8 013 человек, что на 2 300 больше, чем в прошлом году. Из них 2 429 детей, что на 339 больше по сравнению с 2024 годом, добавили в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, на 15-й неделе 2025 года исследовали 274 клеща. Только десять из них оказались инфицированы боррелиями.

Как сообщал Life.ru, в этом году столичные клещи проснулись раньше времени. Граждан просят помнить о мерах личной безопасности на природе.

Лия Мурадьян
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