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11 апреля, 21:50

«Больше, чем профессия»: Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

Экипаж Международной космической станции в составе Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Песокова обратился с праздничным посланием к жителям России. Видеообращение было опубликовано «Роскосмосом».

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», — подчеркнул Овчинин в своём поздравлении.

Его коллега Иван Вагнер добавил, что с момента легендарного полёта Юрия Гагарина тысячи российских детей продолжают мечтать о космосе, сохраняя эту прекрасную традицию.

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День космонавтики, отмечаемый 12 апреля в честь первого полёта человека в космос, остаётся одним из самых значимых профессиональных праздников в России. Кстати, для тех, кто мечтает повторить подвиг Гагарина, напомнили основные требования к кандидатам: рост от 150 до 190 см и вес в пределах 50-90 кг.

Обложка ©

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Артём Гапоненко
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