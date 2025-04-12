«Побочки, побочки и ещё раз...»: Диетолог раскрыла опасность способа похудения Садальского
Диетолог Пришвина: Резкая потеря веса Садальского может повлиять на сердце
Стас Садальский. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём
Препараты от диабета, такие как семаглутид («Оземпик»), стали популярными среди желающих похудеть. Актёр Стас Садальский откровенно говорит о своем использовании инкретиномиметиков, благодаря которым он сбросил 35 кг. Эти лекарства изначально предназначены для лечения диабета 2 типа и работают, стимулируя выработку инсулина и снижая уровень сахара в крови. Одним из их побочных эффектов является снижение аппетита, что способствует похудению. Врач-диетолог Кристина Пришвина поделилась с порталом «Страсти» мнением о том, подходит ли такой метод Садальскому и какие есть недостатки у «Оземпика» и его аналогов.
«Стоит помнить, что семаглутид использовать в качестве средства для похудения у людей без диабета требует медицинского наблюдения. Применение его без контроля может привести к побочным эффектам. Например, тошнота, рвота, головная боль, запоры или диарея», — отметила эксперт.
Врач отметила, что диагноз диабет у Садальского можно установить только на основе его рассказа или медицинских анализов, которые он не озвучивал. По её мнению, актёр, скорее всего, использовал препараты для быстрого снижения веса, а не для лечения. Тем более он и сам признал, что никогда не ограничивал себя в еде и не планирует этого делать.
«Учитывая длительность пагубных привычек в возрасте до 72 лет, снижать вес стоило бы более аккуратно и начинать только с правильного питания и лёгкой физической нагрузки. Такие резкие скачки на весах могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, пищеварительную и эндокринную», — заключила Пришвина.
Напомним, актёр Станислав Садальский рассказал, что сбросил 35 килограммов, используя препарат для лечения диабета. Он признал, что ранее пробовал диеты и регулярные тренировки, но не мог добиться желаемого результата. В итоге он решил обратиться к медикаментозному лечению, однако название препарата не раскрыл.