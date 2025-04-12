«Побочки, побочки и ещё раз...»: Диетолог раскрыла опасность способа похудения Садальского

Препараты от диабета, такие как семаглутид («Оземпик»), стали популярными среди желающих похудеть. Актёр Стас Садальский откровенно говорит о своем использовании инкретиномиметиков, благодаря которым он сбросил 35 кг. Эти лекарства изначально предназначены для лечения диабета 2 типа и работают, стимулируя выработку инсулина и снижая уровень сахара в крови. Одним из их побочных эффектов является снижение аппетита, что способствует похудению. Врач-диетолог Кристина Пришвина поделилась с порталом «Страсти» мнением о том, подходит ли такой метод Садальскому и какие есть недостатки у «Оземпика» и его аналогов.

«Стоит помнить, что семаглутид использовать в качестве средства для похудения у людей без диабета требует медицинского наблюдения. Применение его без контроля может привести к побочным эффектам. Например, тошнота, рвота, головная боль, запоры или диарея», — отметила эксперт.

Врач отметила, что диагноз диабет у Садальского можно установить только на основе его рассказа или медицинских анализов, которые он не озвучивал. По её мнению, актёр, скорее всего, использовал препараты для быстрого снижения веса, а не для лечения. Тем более он и сам признал, что никогда не ограничивал себя в еде и не планирует этого делать.

«Учитывая длительность пагубных привычек в возрасте до 72 лет, снижать вес стоило бы более аккуратно и начинать только с правильного питания и лёгкой физической нагрузки. Такие резкие скачки на весах могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, пищеварительную и эндокринную», — заключила Пришвина.