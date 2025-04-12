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11 апреля, 22:04

Российский кинокритик Юрий Гладильщиков умер в 63 года

Кинокритик Юрий Гладильщиков. Обложка © VK/Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков. Обложка © VK/Юрий Гладильщиков

Ушёл из жизни кинокритик Юрий Гладильщиков. Ему было 63 года. О печальном событии сообщила его дочь Анастасия.

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — рассказала Анастасия в телеграм-канале.

Гладильщиков окончил факультет журналистики МГУ по специальности «театральная критика». С 1986 по 1991 год он руководил отделом искусства в «Литературной газете». Работал кинообозревателем в «Независимой газете», а также кинокритиком в «Известиях» и других изданиях. Кроме этого он вёл передачу «Кинопанорама» и публиковал рецензии под псевдонимами Иван Даммов и Давид Линченко. Юрий Гладильщиков был лауреатом премии «Золотой овен».

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Ранее в возрасте 58 лет ушёл из жизни актёр Владимир Алфёров. Он сыграл белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист скончался 13 марта, однако эта информация стала известна лишь в апреле.

Лия Мурадьян
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