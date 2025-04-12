Кит Келлог предложил разделить Украину по образцу послевоенного Берлина

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог изложил нестандартное видение урегулирования украинского конфликта. Он допустил возможность разделения Украины на зоны контроля по аналогии с послевоенным Берлином 1945 года, где существовали советский, американский, британский и французский секторы.

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны», — отметил он в своей колонке для The Times.

Келлог аргументирует свою позицию тем, что современная Украина обладает значительной территорией, которая теоретически позволяет разместить миротворческие контингенты различных стран. Особый акцент делается на том, что присутствие европейских военных формирований не должно восприниматься Москвой как прямая угроза.