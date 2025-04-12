«Нужно реагировать»: Священник призвал запретить торговлю в церквях

Некоторые нормы, установленные Вселенским собором, утратили свою актуальность из-за изменений в жизни. Тем не менее запрет на торговлю в храмах остаётся в силе, хотя его часто игнорируют. Об этом сообщил священник Павел Островский, который считает, что церкви необходимо учитывать критику по этому поводу.

«Плохо, что правила, которые должны соблюдаться, — например, запрет на торговлю на территории храма — нарушаются, и мы видим последствия. Люди, даже не входящие в церковь, очень часто высказывают свои претензии: «У вас в церкви — торговля, хотя это запрещено». Возмущение справедливое. На это нужно реагировать», — сказал священник в эфире радио Sputnik.