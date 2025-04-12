Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 07:03

«Нужно реагировать»: Священник призвал запретить торговлю в церквях

Священник Островский: Необходимо запрещать торговлю в церквях

Священник призвал запретить торговлю в церквях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stepanych

Священник призвал запретить торговлю в церквях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stepanych

Некоторые нормы, установленные Вселенским собором, утратили свою актуальность из-за изменений в жизни. Тем не менее запрет на торговлю в храмах остаётся в силе, хотя его часто игнорируют. Об этом сообщил священник Павел Островский, который считает, что церкви необходимо учитывать критику по этому поводу.

«Плохо, что правила, которые должны соблюдаться, — например, запрет на торговлю на территории храма — нарушаются, и мы видим последствия. Люди, даже не входящие в церковь, очень часто высказывают свои претензии: «У вас в церкви — торговля, хотя это запрещено». Возмущение справедливое. На это нужно реагировать», — сказал священник в эфире радио Sputnik.

Разрушение символа: Священник объяснил, что не так с продажей «шапочек» отдельно от кулича
Разрушение символа: Священник объяснил, что не так с продажей «шапочек» отдельно от кулича

Ранее Островский заявил, что если женщины не хотят выходить замуж, то эту ситуацию нужно будет исправлять мужчинам. По мнению священника, девушки потеряли надежду на что-то хорошее из-за непристойного отношения мужчин, ведь сейчас часто бывает так, что каждый второй после знакомства сразу же предлагает интимную близость.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar