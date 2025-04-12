Климатическая весна с обилием солнца начнётся в Москве 15 апреля
Москвичей обрадовали потеплением с 15 апреля. Обложка © Life.ru
В Москве на следующей неделе ожидают много солнца и повышение дневной температуры до нормальных показателей. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, весна начнётся в столице со вторника, а снег растает к середине недели.
Метеоролог сообщил, что в ночь на понедельник в Москве температура будет колебаться от 0 до 2 градусов, а днём поднимется от 9 до 11 градусов. В Московской области показания термометров достигнут 12 градусов тепла, что соответствует норме.
С субботы до понедельника атмосферное давление вырастет на 10–12 мм ртутного столба. Это значение будет на 8 мм выше нормы.
«Весна наступит в столице со вторника. Ночные температуры будут положительными — около 5 градусов. Днём ожидается около 15 градусов, по области — до 18», — приводит прогноз Вильфанда агентство ТАСС.
Снег в Москве растает к середине недели, а в Подмосковье — только к пасхальным дням.
Кстати, в ближайшие выходные подойдёт к концу затяжная магнитная буря на Земле. Как сообщал Life.ru, геомагнитный шторм начался 9 апреля и завершится 13 числа.