Автобус «Динамо» уехал без вратаря Магомедова после победы над «Спартаком»

После победы махачкалинского «Динамо» над московским «Спартаком» со счётом 2:1 в 24-м туре РПЛ голкипер Тимур Магомедов, признанный лучшим игроком матча, оказался в нелепой ситуации. Клубный автобус уехал со стадиона «Лукойл Арена», забыв главного героя встречи.

Как сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе, футболиста вызвали на допинг-контроль. По свидетельствам очевидцев, растерянный вратарь даже попытался догнать уезжающий транспорт, но безуспешно. После «Динамо» опубликовало шуточный видеоролик, где намекнуло, что Магомедову всё же удалось добраться до команды.

Автобус «Динамо» уехал без вратаря Тимара Магомедова. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Махачкала

«Тимур и этот эпизод доиграл до конца», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.