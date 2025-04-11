«Спартак» в Москве сенсационно проиграл махачкалинскому «Динамо»

В рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» обыграло в Москве «Спартак» со счётом 2:1.

Матч на «Лукойл-Арене» начался для хозяев крайне неудачно — уже на 10-й минуте защитник Даниил Денисов отправил мяч в собственные ворота. Через шесть минут Хуссем Мрезиг удвоил преимущество гостей. «Спартак» смог отыграть один мяч благодаря точному удару Тео Бонгонды на 68-й минуте, а на 87-й минуте Хесус Медина не сумел реализовать пенальти, попав в перекладину. Серьёзным ударом для «красно-белых» стала травма их лучшего бомбардира Манфреда Угальде, который на 33-й минуте был вынужден покинуть поле.

Эта победа позволила махачкалинскому клубу подняться на 9-ю строчку турнирной таблицы с 27 очками. «Спартак» же, имея 47 очков, сохраняет второе место, но делит его с петербургским «Зенитом», который 13 апреля сыграет против лидирующего «Краснодара».