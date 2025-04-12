«Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог»: Невролог рассказала, как грустные песни могут вылечить депрессию

Даже меланхоличные мелодии способны поднять настроение, в то время как расслабляющая музыка помогает уменьшить уровень стресса. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Разнообразные исследования показывают, что музыка влияет не только на эмоциональное состояние, но и на высшую нервную деятельность, функцию сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Дело в том, что звуковые волны опредёленной частоты активируют области мозга, отвечающие за эмоции, память и внимание, а также способствуют выработке дофамина — нейромедиатора, который вызывает чувство удовольствия», — пояснила она в беседе с РИАМО.

По словам невролога, прослушивание спокойной музыки без слов способствует снижению уровня кортизола, гормона стресса. Она отметила, что особенно полезны мелодии с медленным ритмом, которые помогают расслабиться и успокоиться. Людям с повышенной тревожностью рекомендуется слушать такую музыку от получаса до часа каждый день, при этом не обязательно полностью отвлекаться от дел — музыка может звучать фоном во время работы, чтения, принятия ванны или медитации.