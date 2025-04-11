Правило 60/60: Россиянам рассказали, как долго можно слушать музыку в наушниках
Сурдолог Вылегжанина: Музыку в наушниках нужно слушать на громкости до 60%
Парень прочитал Life.ru и слушает музыку на громкости 60%. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Чтобы определиться, как долго можно слушать музыку в наушниках, следует ориентироваться на правило 60/60, которое предписывает наслаждаться творчеством любимых артистов не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%. При этом каждый час важно делать перерыв на 5–10 минут, рекомендовала врач-оториноларинголог, сурдолог Лариса Вылегжанина.
«Безопасным считается уровень громкости, не превышающий 60% от максимального. Если вы слушаете музыку громче, особенно выше 85 децибел, риск повреждения слуха значительно возрастает», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
По её словам, если человек предпочитает громкость выше 60%, то общее время прослушивания музыки должно быть сокращено до 30 минут в день. Кроме того, для минимизации рисков не стоит надевать наушники в шумных помещениях, чтобы не приходилось увеличивать громкость.
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