Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины на зоны контроля
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил недовольство в соцсети X, обвинив газету The Times в том, что она неправильно интерпретировала его слова о возможных зонах контроля на Украине. Келлог подчеркнул, что не имел в виду «раздел» страны.
«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал он, прикрепив к посту статью.
Как сообщал Life.ru, в статье Times говорилось, что Келлог допустил возможность разделения Украины на контрольные зоны. Это сравнили с послевоенным Берлином 1945 года, где существовали советский, американский, британский и французский секторы. При этом речь шла о большой территории, которая способна принять миротворцев из разных стран.