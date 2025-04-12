Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 23:08

Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины на зоны контроля

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил недовольство в соцсети X, обвинив газету The Times в том, что она неправильно интерпретировала его слова о возможных зонах контроля на Украине. Келлог подчеркнул, что не имел в виду «раздел» страны.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины»,написал он, прикрепив к посту статью.

СМИ: Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь к миру на Украине
СМИ: Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь к миру на Украине

Как сообщал Life.ru, в статье Times говорилось, что Келлог допустил возможность разделения Украины на контрольные зоны. Это сравнили с послевоенным Берлином 1945 года, где существовали советский, американский, британский и французский секторы. При этом речь шла о большой территории, которая способна принять миротворцев из разных стран.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar