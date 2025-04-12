Келлог обвинил Times в искажении его слов о разделе Украины на зоны контроля

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог выразил недовольство в соцсети X, обвинив газету The Times в том, что она неправильно интерпретировала его слова о возможных зонах контроля на Украине. Келлог подчеркнул, что не имел в виду «раздел» страны.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал он, прикрепив к посту статью.