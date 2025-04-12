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12 апреля, 09:50

Императорский фарфоровый завод выпустил фигуры в честь 80-летия Победы

В честь 80-летия Великой Победы Императорский фарфоровый завод совместно с Музеем Суворова представил коллекцию фигур под названием «Полководцы и солдаты великих побед». Разработка этого проекта заняла примерно три года. Директор завода отметила, что основная цель предприятия заключается не только в производстве фарфора, но и в его развитии как части культурного наследия.

Императорский фарфоровый завод выпустил фигуры в честь 80-летия Победы. Видео © tvspb.ru

«С другой стороны это предприятие, которое во многом работает в сфере культуры и искусства. Те культурные вещи, которые были заложены в предыдущие века, находят свое отражение и в развитии завода сегодня», – отметила генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод» Татьяна Тылевич, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Завод активно занимается выставочной деятельностью и тесно сотрудничает с Государственным Эрмитажем. Молодые художники регулярно демонстрируют свои произведения на выставках и дарят свои изделия музею. В настоящее время Эрмитаж имеет самую обширную коллекцию современного фарфора.

Состоялось открытие уникального виртуального музея «Великая Победа»
Состоялось открытие уникального виртуального музея «Великая Победа»

А ранее Life.ru писал, что стартовал масштабный медиапроект ко Дню Великой Победы. На медиафасадах МАЕР будет представлен оригинальный видеоматериал из виртуального музея МИЦ «Известия». Этот специальный проект продлится до 11 мая.

Обложка ©

tvspb.ru

Александра Мышляева
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