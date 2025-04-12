В честь 80-летия Великой Победы Императорский фарфоровый завод совместно с Музеем Суворова представил коллекцию фигур под названием «Полководцы и солдаты великих побед». Разработка этого проекта заняла примерно три года. Директор завода отметила, что основная цель предприятия заключается не только в производстве фарфора, но и в его развитии как части культурного наследия.

Императорский фарфоровый завод выпустил фигуры в честь 80-летия Победы. Видео © tvspb.ru

«С другой стороны это предприятие, которое во многом работает в сфере культуры и искусства. Те культурные вещи, которые были заложены в предыдущие века, находят свое отражение и в развитии завода сегодня», – отметила генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод» Татьяна Тылевич, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Завод активно занимается выставочной деятельностью и тесно сотрудничает с Государственным Эрмитажем. Молодые художники регулярно демонстрируют свои произведения на выставках и дарят свои изделия музею. В настоящее время Эрмитаж имеет самую обширную коллекцию современного фарфора.