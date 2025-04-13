Бизнес Купитмана из «Интернов» взял обратный курс и показал многомиллионный убыток

Бизнес актёра Вадима Демчога, который известен по роли Купитмана в сериале «Интерны», столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, понеся многомиллионные убытки. В 2024 году его компания оказалась в минусе почти на 14 миллионов рублей, пишет SHOT.

ООО «Демчог экспеншн» включает в себя театр «Арленикиада», где актёр выполняет роль режиссёра, а также предлагает серию тренингов от маэстро, направленных на развитие навыков управления своим состоянием, принятия разнообразия в себе и преодоления страха ошибок.

Если в 2023 году бизнес показал успешные результаты, принеся почти 25 миллионов рублей, то в прошлом году ситуация изменилась, и компания зафиксировала убыток в размере 13 926 000 рублей.