Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 07:00

Бизнес Купитмана из «Интернов» взял обратный курс и показал многомиллионный убыток

SHOT: Бизнес актёра Вадима Демчога понёс убытки почти в 14 миллиона рублей

Вадим Демчог. Обложка © VK / Вадим Демчог

Вадим Демчог. Обложка © VK / Вадим Демчог

Бизнес актёра Вадима Демчога, который известен по роли Купитмана в сериале «Интерны», столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, понеся многомиллионные убытки. В 2024 году его компания оказалась в минусе почти на 14 миллионов рублей, пишет SHOT.

ООО «Демчог экспеншн» включает в себя театр «Арленикиада», где актёр выполняет роль режиссёра, а также предлагает серию тренингов от маэстро, направленных на развитие навыков управления своим состоянием, принятия разнообразия в себе и преодоления страха ошибок.

Если в 2023 году бизнес показал успешные результаты, принеся почти 25 миллионов рублей, то в прошлом году ситуация изменилась, и компания зафиксировала убыток в размере 13 926 000 рублей.

Бизнес арестованного Аяза Шабутдинова терпит многомиллионные убытки
Бизнес арестованного Аяза Шабутдинова терпит многомиллионные убытки

Бизнес блогерши Иды Галич тоже оказался убыточным. Годовая выручка её компании по доставке суши и роллов Yoji упала с 8 миллионов рублей до 1,6 миллиона рублей. Скорее всего, всему виной плохое качество общепита.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar