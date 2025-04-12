Диетолог развеяла мифы о пользе любимого гарнира всех качков

Рис занимает важное место в рационе многих людей благодаря своей доступности, быстроте приготовления и универсальности в сочетании с различными блюдами. Однако не все сорта риса одинаково полезны для здоровья. Диетолог и нутрициолог Лариса Никитина поделилась рекомендациями о том, какой вид риса стоит употреблять реже.

Наиболее распространённым и известным является белый рис, который легко найти в магазинах. Тем не менее Никитина предупреждает о необходимости осторожного употребления этого продукта. В процессе обработки белый рис теряет оболочку, содержащую важные витамины, минералы и клетчатку. В результате он не обеспечивает чувство насыщения и может способствовать увеличению веса, особенно при малоподвижном образе жизни.

«Гликемический индекс белого риса — около 64. Это значит, что он довольно быстро повышает уровень сахара в крови, провоцируя активную выработку инсулина. Если есть его регулярно, можно заработать инсулинорезистентность и даже диабет второго типа», — отметила диетолог в беседе с URA.RU.

Если вы хотите наслаждаться рисом без негативных последствий для здоровья, лучше обратить внимание на альтернативные сорта. Бурый рис, например, сохраняет свою оболочку, благодаря чему он богат клетчаткой и витаминами группы B. Он медленнее усваивается и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, хотя его приготовление занимает больше времени — до 40 минут. Дикий рис, который на самом деле является семенами водного растения, также считается полезным продуктом, поскольку содержит множество микроэлементов и клетчатки. Однако его приготовление занимает ещё больше времени — до 50 минут, и его специфический ореховый вкус может не подойти всем.