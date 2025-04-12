На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавин на контакте раскалённого материала со снегом», — отметили в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на 90 километров от вулкана в северо-восточном направлении. Вулканологи ожидают более интенсивного извержения, которое может выбросить пепел на высоту до 15 километров. Учёные предупредили об опасности активности вулкана для авиаперевозок. Извержению присвоили оранжевый код опасности для авиации.

Вулкан Безымянный находится в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от посёлка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского.