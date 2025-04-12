«Проблемы для наших пацанов»: Военкор рассказал о новых дронах ВСУ

«Наконец-то появились РЭБ, которые научились отдельные частоты глушить — для того, чтобы наши дроны могли летать, а противника нет. Но как бы противник тоже сканирует частоты и понимает — на этих не работает, давайте переключаться. Сейчас дроны появились, которые могут менять частоты, причём кардинально. Два-три у них может быть, что, в принципе, создаёт определённые проблемы для наших пацанов», — рассказал Обищенко в эфире радио Sputnik.