«Проблемы для наших пацанов»: Военкор рассказал о новых дронах ВСУ
Военкор Обищенко: ВСУ стали использовать дроны, способные изменять частоты
В зоне проведения специальной военной операции начали использовать дроны, способные изменять частоты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В зоне проведения специальной военной операции начали использовать дроны, способные изменять частоты, сообщил военный корреспондент Станислав Обищенко. Он подчеркнул, что такая возможность позволяет противнику обходить средства радиоэлектронной борьбы.
«Наконец-то появились РЭБ, которые научились отдельные частоты глушить — для того, чтобы наши дроны могли летать, а противника нет. Но как бы противник тоже сканирует частоты и понимает — на этих не работает, давайте переключаться. Сейчас дроны появились, которые могут менять частоты, причём кардинально. Два-три у них может быть, что, в принципе, создаёт определённые проблемы для наших пацанов», — рассказал Обищенко в эфире радио Sputnik.
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