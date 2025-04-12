Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 11:36

«Потом начинают лететь дроны»: Боец Хуга рассказал о деталях захвата вражеских позиций

Боец Хуга: На штурм блиндажа ВСУ есть только три секунды

Боец Хуга рассказал о деталях захвата вражеских позиций. Обложка © Telegram / Минобороны России

Боец Хуга рассказал о деталях захвата вражеских позиций. Обложка © Telegram / Минобороны России

На Дзержинском направлении российские войска проявляют отличную координацию, сочетая стремительные атаки с использованием современных технологий. Боец с позывным Хуга отметил, что для захвата вражеских позиций требуется всего несколько секунд, и если не успеть, можно оказаться под ударом украинских беспилотников.

«У тебя есть три секунды, чтобы взять блиндаж или дом. Потом начинают прилетать дроны, которые мешают это сделать», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

После захвата опорного пункта основная цель заключается в его удержании. Вооружённые силы Украины часто проводят контратаки небольшими группами, пытаясь прорваться в тыл противника. Однако российские войска быстро реагируют на угрозу, используя беспилотники и минометы для поражения вражеской техники. Штурмовые группы занимаются уничтожением разбросанных боевиков.

Если у штурмовиков появляется больше времени, они могут предложить противнику сдаться. Например, Хуга сумел убедить группу боевиков сложить оружие после пятиминутного разговора и угрозы применения взрывчатых веществ. Тем не менее действовать приходится в условиях строгих временных ограничений. Если противник отказывается сдаваться, на помощь приходят гранаты, так как задержка может привести к прибытиям подкрепления со стороны ВСУ.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военнослужащие разработали метод манипуляции для завоевания доверия украинских солдат, используя изоленту. Об этом сообщил боец с позывным Артист. Он отметил, что идея принадлежит его сослуживцу Валере, который обматывал свой беспилотник жёлтой лентой. Это позволяло украинским военным принимать дрон за свой.

Александра Мышляева
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