На Дзержинском направлении российские войска проявляют отличную координацию, сочетая стремительные атаки с использованием современных технологий. Боец с позывным Хуга отметил, что для захвата вражеских позиций требуется всего несколько секунд, и если не успеть, можно оказаться под ударом украинских беспилотников.

«У тебя есть три секунды, чтобы взять блиндаж или дом. Потом начинают прилетать дроны, которые мешают это сделать», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

После захвата опорного пункта основная цель заключается в его удержании. Вооружённые силы Украины часто проводят контратаки небольшими группами, пытаясь прорваться в тыл противника. Однако российские войска быстро реагируют на угрозу, используя беспилотники и минометы для поражения вражеской техники. Штурмовые группы занимаются уничтожением разбросанных боевиков.

Если у штурмовиков появляется больше времени, они могут предложить противнику сдаться. Например, Хуга сумел убедить группу боевиков сложить оружие после пятиминутного разговора и угрозы применения взрывчатых веществ. Тем не менее действовать приходится в условиях строгих временных ограничений. Если противник отказывается сдаваться, на помощь приходят гранаты, так как задержка может привести к прибытиям подкрепления со стороны ВСУ.