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Регион
12 апреля, 01:52

В аэропорту Марокко самолёт выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие

В Марокко самолёт приземлился за пределами взлетной полосы. Обложка © Х / AviationSource

В Марокко самолёт приземлился за пределами взлетной полосы. Обложка © Х / AviationSource

Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Фес-Саисс в Марокко. По данным издания Morocco World News, в результате инцидента лайнер столкнулся с ограждением, трое членов экипажа получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В Марокко самолёт приземлился за пределами взлетной полосы. Фото © Х / AviationSource

В Марокко самолёт приземлился за пределами взлетной полосы. Фото © Х / AviationSource

Жертв, к счастью, удалось избежать. Точные причины случившегося пока не установлены, специалисты приступили к расследованию.

Появилось полное видео падения вертолёта с семьёй топ-менеджера Siemens в Гудзон
Появилось полное видео падения вертолёта с семьёй топ-менеджера Siemens в Гудзон

Ранее в США в штате Флорида потерпел крушение частный самолёт Cessna 310R. Воздушное судно с регистрационным номером N8930N упало вблизи аэропорта Бока-Ратон, обломки рассыпались по железнодорожным путям и прилегающей автомагистрали. Количество погибших уточняется.

Артём Гапоненко
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