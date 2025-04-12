В аэропорту Марокко самолёт выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие
В Марокко самолёт приземлился за пределами взлетной полосы. Обложка © Х / AviationSource
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Фес-Саисс в Марокко. По данным издания Morocco World News, в результате инцидента лайнер столкнулся с ограждением, трое членов экипажа получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
В Марокко самолёт приземлился за пределами взлетной полосы. Фото © Х / AviationSource
Жертв, к счастью, удалось избежать. Точные причины случившегося пока не установлены, специалисты приступили к расследованию.
Ранее в США в штате Флорида потерпел крушение частный самолёт Cessna 310R. Воздушное судно с регистрационным номером N8930N упало вблизи аэропорта Бока-Ратон, обломки рассыпались по железнодорожным путям и прилегающей автомагистрали. Количество погибших уточняется.