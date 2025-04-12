В аэропорту Марокко самолёт выкатился за пределы ВПП, есть пострадавшие

Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Фес-Саисс в Марокко. По данным издания Morocco World News, в результате инцидента лайнер столкнулся с ограждением, трое членов экипажа получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.