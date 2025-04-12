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12 апреля, 01:18

США захотели контроля над трубопроводом «Газпрома» на Украине

Reuters: США требуют контроль над украинской частью трубопровода «Газпрома»

Газопровод. Обложка © Freepik / fanjianhua

Газопровод. Обложка © Freepik / fanjianhua

Американские власти выдвинули требования, которые предполагают передачу контроля над трубопроводом «Газпрома», расположенном на территории Украины. Именно по нему газ доставляется в Европу. Об этом сообщает Reuters.

«Источник сообщил, что одним из «пасхальных яиц», обнаруженных в документе, было требование США <…> взять под контроль газопровод российского энергетического гиганта «Газпром» через Украину в Европу»,говорится в публикации.

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Как сообщал Life.ru, переговоры между США и Украиной прошли 11 апреля во враждебной атмосфере. Украинская делегация узнала о жёстких требованиях Вашингтона только из новых документов.

Лия Мурадьян
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