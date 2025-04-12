США захотели контроля над трубопроводом «Газпрома» на Украине
Reuters: США требуют контроль над украинской частью трубопровода «Газпрома»
Газопровод. Обложка © Freepik / fanjianhua
Американские власти выдвинули требования, которые предполагают передачу контроля над трубопроводом «Газпрома», расположенном на территории Украины. Именно по нему газ доставляется в Европу. Об этом сообщает Reuters.
«Источник сообщил, что одним из «пасхальных яиц», обнаруженных в документе, было требование США <…> взять под контроль газопровод российского энергетического гиганта «Газпром» через Украину в Европу», — говорится в публикации.
Как сообщал Life.ru, переговоры между США и Украиной прошли 11 апреля во враждебной атмосфере. Украинская делегация узнала о жёстких требованиях Вашингтона только из новых документов.