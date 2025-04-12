США захотели контроля над трубопроводом «Газпрома» на Украине

Американские власти выдвинули требования, которые предполагают передачу контроля над трубопроводом «Газпрома», расположенном на территории Украины. Именно по нему газ доставляется в Европу. Об этом сообщает Reuters.

«Источник сообщил, что одним из «пасхальных яиц», обнаруженных в документе, было требование США <…> взять под контроль газопровод российского энергетического гиганта «Газпром» через Украину в Европу», — говорится в публикации.