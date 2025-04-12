Врач рассказала, сколько жира в неделю можно скидывать не вредя здоровью

Врач-эндокринолог Наталия Тананкина сообщила, что оптимальный темп сброса лишнего веса составляет от 0,5 до 1 кг в неделю. Такой подход способствует снижению веса без стресса и вреда для здоровья. Она отметила, что слишком быстрая потеря веса может нарушить обмен веществ, поскольку организм, недополучая калории, начинает экономить энергию и замедляет метаболизм.

Тананкина в беседе с «Газетой.ru» также подчеркнула, что резкие изменения в весе могут негативно сказаться на здоровье, влияя на работу сердца, сосудов и желчного пузыря. Она добавила, что быстрое похудение может вызвать психологические проблемы, такие как стресс и депрессия, что также стоит учитывать при попытках снизить вес.

Для безопасного и эффективного похудения врач рекомендовала следовать нескольким правилам. В частности, она советовала начинать с небольшого сокращения калорий, уменьшая рацион на 500 ккал в день, чтобы терять около 0,5–1 кг в неделю. При этом важно поддерживать разнообразие в питании, включая овощи, фрукты, белковые продукты и полезные жиры, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами.