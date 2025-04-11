Диетолог перечислила побочные эффекты БАДов для похудения

БАДы для похудения могут содержать рецептурные препараты, причём без указания соответствующей информации в составе. Кроме того, некоторые добавки представляют опасность из-за побочных эффектов, предупредила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Приём подобных препаратов должен сопровождаться наблюдением врача, включая контроль артериального давления и сердечного ритма, подчеркнула врач-диетолог. По её словам, БАДы для похудения могут вызывать аритмию, депрессивные эпизоды, нарушения работы головного мозга и проблемы со сном.

«Даже альфа-липоевая кислота, которая входит в состав многих подобных добавок, может способствовать нарушению работы пищеварительной системы и диарее. Тем более, если у человека есть заболевания пищеварительного тракта, она может вывести его в острую фазу из ремиссии», — отметила эксперт в интервью 360.ru.