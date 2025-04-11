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11 апреля, 13:40

Диетолог перечислила побочные эффекты БАДов для похудения

Диетолог Круглова: БАДы для похудения могут содержать рецептурные препараты

БАДы для похудения могут содержать рецептурные препараты. Обложка © freepik

БАДы для похудения могут содержать рецептурные препараты. Обложка © freepik

БАДы для похудения могут содержать рецептурные препараты, причём без указания соответствующей информации в составе. Кроме того, некоторые добавки представляют опасность из-за побочных эффектов, предупредила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Приём подобных препаратов должен сопровождаться наблюдением врача, включая контроль артериального давления и сердечного ритма, подчеркнула врач-диетолог. По её словам, БАДы для похудения могут вызывать аритмию, депрессивные эпизоды, нарушения работы головного мозга и проблемы со сном.

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«Даже альфа-липоевая кислота, которая входит в состав многих подобных добавок, может способствовать нарушению работы пищеварительной системы и диарее. Тем более, если у человека есть заболевания пищеварительного тракта, она может вывести его в острую фазу из ремиссии», — отметила эксперт в интервью 360.ru.

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Ранее нутрициолог рассказал, как отличить качественный БАД от пустышки. Он подчеркнул, что препараты должны быть зарегистрированы в соответствующих госорганах. Кроме того, врач развенчала пять популярных мифов о витаминах.

Борис Эльфанд
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