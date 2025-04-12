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12 апреля, 01:44

Китай устроил икорный бум в США дешёвыми поставками деликатеса

Bloomberg: Икорный бум в США начался из-за дешёвой икры из Китая

В США начался настоящий икорный бум. Его причиной стали поставки недорогого деликатеса из Китая. Американские рестораны внедрили этот продукт в меню наряду с хот-догами и наггетсами, сообщает агентство Bloomberg.

Шеф-повара утверждают, что икра всё ещё считается дорогим и эксклюзивным деликатесом. Эмоциональная реакция посетителей приводит к тому, что они заказывают больше и увеличивают сумму счёта.

В ресторане The Modern отметили, что икра, поданная с хот-догом, вызывает улыбку и после этого побуждает заказать вино. В заведении Temple Bar подают «бугорки икры», размещая продукт на ладони гостей. Эта акция стала популярной в социальных сетях.

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В то же время продавцы стараются не указывать страну происхождения икры, чтобы избежать предвзятости, говорится в публикации. Доля российской икры на американском рынке остаётся малой, так как она попадает под санкции. Автор материал отметил, что ожидает скорого завершения бума этого деликатеса на фоне торговой войны с Китаем и введения новых пошлин.

Одновременно с этим в России красную икру убрали из главного буфета Госдумы. Парламентарии не могут перекусить деликатесом уже более месяца.

Обложка ©

Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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