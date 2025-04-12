Психолог назвала категорию россиян с высоким риском разводов

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, профессор Вера Никишина, сообщила, что среди взрослых, которые были единственными детьми в своих семьях, наблюдается значительно более высокий уровень разводов. Она отметила, что таким людям сложнее стать родителями нескольких детей, так как у них редко формируется установка на многодетность.

По словам Никишиной, единственные дети часто проявляют индивидуалистические черты. Они чувствительны к нехватке внимания и сосредоточены на своих потребностях. Взрослые обычно имеют высокие ожидания от таких детей, что приводит к повышенной самооценке и эгоцентризму. Это может вызывать конфликты и избегание их разрешения, что затрудняет развитие навыков управления конфликтами.

Психолог в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что многодетные семьи предлагают более широкий спектр адаптивных стратегий и эмоциональных опор. Если в семье преобладает атмосфера взаимодействия, то такое социальное наследие становится ресурсом для ребёнка. В отличие от единственных детей, у которых таких ресурсов меньше, дети из многодетных семей имеют больше возможностей для формирования личной устойчивости через отношения.