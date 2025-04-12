Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии из-за санкций против Грузии

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обратил внимание на тяжёлую ситуацию в Великобритании, о которой свидетельствуют санкций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур.

По его мнению, Лондон без каких-либо доказательств применяет санкции, которые «соотносятся с уголовным преступлением».

«Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании», — приводит слова премьера «Sputnik Грузия».

Кобахидзе также добавил, что Тбилиси лишь может выразить своё сожаление по поводу происходящего.