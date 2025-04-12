Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии из-за санкций против Грузии
Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обратил внимание на тяжёлую ситуацию в Великобритании, о которой свидетельствуют санкций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур.
По его мнению, Лондон без каких-либо доказательств применяет санкции, которые «соотносятся с уголовным преступлением».
«Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании», — приводит слова премьера «Sputnik Грузия».
Кобахидзе также добавил, что Тбилиси лишь может выразить своё сожаление по поводу происходящего.
Ранее Кобахидзе сообщил, что страна стремится поддерживать мирные связи с Россией, несмотря на имеющиеся территориальные споры. Политик отметил, что такой подход приносит результаты и способствует экономическому росту страны.