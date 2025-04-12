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12 апреля, 02:18

Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии из-за санкций против Грузии

Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обратил внимание на тяжёлую ситуацию в Великобритании, о которой свидетельствуют санкций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур.

По его мнению, Лондон без каких-либо доказательств применяет санкции, которые «соотносятся с уголовным преступлением».

«Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании», приводит слова премьера «Sputnik Грузия».

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Кобахидзе также добавил, что Тбилиси лишь может выразить своё сожаление по поводу происходящего.

Ранее Кобахидзе сообщил, что страна стремится поддерживать мирные связи с Россией, несмотря на имеющиеся территориальные споры. Политик отметил, что такой подход приносит результаты и способствует экономическому росту страны.

Лия Мурадьян
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