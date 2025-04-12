Юрист рассказала, куда жаловаться на надоедливые звонки с рекламой
Юрист Саба: На телефонную рекламу можно подать жалобу в Роспотребнадзор
Мужчина не знает куда жаловаться на надоедливые звонки, потому что не читал Life.ru. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Если вам постоянно поступают рекламные звонки без вашего согласия, важно зафиксировать эти нарушения: записывайте номера телефонов, даты звонков и делайте аудиозаписи. Затем вы можете направить обращения в несколько государственных органов, отметила юрист компании «Консалт» Зарина Саба.
«Подавайте жалобу в Роспотребнадзор — если нарушаются требования закона «О рекламе» (ст. 18). Обращайтесь в ФАС России при признаках массовой незаконной рекламы и недобросовестной конкуренции. Пишите в Роскомнадзор, если есть нарушения в обработке персональных данных. Обращайтесь в суд: согласно ст. 151 и 1099–1101 ГК РФ вы вправе требовать компенсацию морального вреда», — рекомендовала юрист в беседе с РИАМО.
Ранее подобные дела рассматривались, однако гражданам часто отказывали в выплате компенсаций, утверждая, что страдания были «незначительными», отметила Саба. Верховный суд установил, что постоянное вмешательство в личную жизнь может служить основанием для признания морального вреда.
Напомним, Верховный суд РФ подтвердил, что граждане имеют право на получение компенсации за моральный вред из-за назойливых спам-звонков. Это решение было принято в связи с делом москвича, который, не будучи клиентом банка, многократно получал от него предложения по оформлению кредита. Несмотря на то что мужчина направил письменное требование о прекращении звонков, финансовая организация продолжала его беспокоить.