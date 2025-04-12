Юрист рассказала, куда жаловаться на надоедливые звонки с рекламой

Если вам постоянно поступают рекламные звонки без вашего согласия, важно зафиксировать эти нарушения: записывайте номера телефонов, даты звонков и делайте аудиозаписи. Затем вы можете направить обращения в несколько государственных органов, отметила юрист компании «Консалт» Зарина Саба.

«Подавайте жалобу в Роспотребнадзор — если нарушаются требования закона «О рекламе» (ст. 18). Обращайтесь в ФАС России при признаках массовой незаконной рекламы и недобросовестной конкуренции. Пишите в Роскомнадзор, если есть нарушения в обработке персональных данных. Обращайтесь в суд: согласно ст. 151 и 1099–1101 ГК РФ вы вправе требовать компенсацию морального вреда», — рекомендовала юрист в беседе с РИАМО.

Ранее подобные дела рассматривались, однако гражданам часто отказывали в выплате компенсаций, утверждая, что страдания были «незначительными», отметила Саба. Верховный суд установил, что постоянное вмешательство в личную жизнь может служить основанием для признания морального вреда.