Взрывы прогремели в Киеве после объявления воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — указано в публикации.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киеве объявили с 04:11 утра. Официальные источники пока не оповещали о разрушениях на территории города.
Ранее украинский военный эксперт заявил, что судьбу конфликта на Украине решат в Москве 9 мая. Он отметил два основных сценария: либо произойдёт шаг к мирному соглашению, либо Армия России начнёт крупномасштабное наступление.
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