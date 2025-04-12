Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 02:07

Взрывы прогремели в Киеве после объявления воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — указано в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киеве объявили с 04:11 утра. Официальные источники пока не оповещали о разрушениях на территории города.

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Ранее украинский военный эксперт заявил, что судьбу конфликта на Украине решат в Москве 9 мая. Он отметил два основных сценария: либо произойдёт шаг к мирному соглашению, либо Армия России начнёт крупномасштабное наступление.

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Freepik / jeswin

Лия Мурадьян
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