Взрывы прогремели в Киеве после объявления воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов», — указано в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Киеве объявили с 04:11 утра. Официальные источники пока не оповещали о разрушениях на территории города.