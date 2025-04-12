Землянам рассказали, как космонавты чистят зубы, моют волосы и едят суп на МКС

Работа на Международной космической станции (МКС) ведётся без выходных, и космонавты отмечают, что свободного времени у них практически нет. Они занимаются проведением экспериментов, обеспечивают функционирование станции, работают с научным оборудованием, а также занимаются его обслуживанием. В редкие моменты отдыха астронавты общаются с близкими, занимаются хобби или читают книги, рассказал РИАМО.

Космическое питание значительно отличается от земного. Оно тщательно сбалансировано и разработано так, чтобы обеспечить космонавтов всеми необходимыми питательными веществами. Меню составлено на 16 дней и включает мясные блюда, каши, супы и десерты. Большинство продуктов представлено в сублимированном виде и упаковано в специальные контейнеры, чтобы избежать разброса еды по станции.

Утро на МКС начинается в 09:00 по московскому времени. В это время космонавты могут видеть как восходы, так и закаты — за сутки они наблюдают их 16 раз. Перед началом связи с Землёй у них есть время для проверки систем станции, гигиенических процедур и завтрака. Из-за отсутствия душа космонавты используют влажные полотенца для мытья, а для мытья головы применяют шампунь, который не требует смывания.

Космонавты имеют свои личные каюты для отдыха, которые хотя и небольшие, но они обеспечивают необходимую приватность. Внутри каюты есть спальный мешок, вентилятор и место для хранения личных вещей. Каждый астронавт может взять с собой не более одного килограмма личных предметов, обычно это фотографии, книги или мягкие игрушки. Связь с семьёй осуществляется раз в неделю через специальный канал.