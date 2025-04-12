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12 апреля, 02:33

Россиян предупредили о приложениях мошенников, похищающих личные данные

МВД: Мошенники используют приложения, которые крадут личные данные

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Обложка © Freepik / freepik

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Обложка © Freepik / freepik

Мошенники применяют хитрые схемы для распространения вредоносных программ. С их помощью они крадут персональные данные пользователей, сообщает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты пытаются заманить жертв, предлагая установить приложения для выполнения простых задач с обещанием вознаграждения. Например, они предлагают поставить лайки на посты в соцсетях. Как только жертва соглашается и скачивает приложение, вредоносное ПО начинает похищать данные с устройства. Об этом рассказал сотрудник МВД в интервью ТАСС.

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Мошенники также предлагают пользователям заполнить информацию в приложении для отслеживания здоровья или ведения дневника питания. В связи с новым методом мошенничества МВД рекомендует загружать приложения только из проверенных источников.

Как сообщал Life.ru, раннее в ЦБ РФ тоже раскрыли новую мошенническую схему с цифровыми рублями. Аферисты предлагают вкладывать деньги в цифровые рубли, обещая пассивный доход.

Лия Мурадьян
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