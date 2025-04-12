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12 апреля, 02:56

Оклады военнослужащим в России повысят на 4,5% к 1 октября 2025 года

В России повысят оклады военным. Обложка © Life.ru

В России повысят оклады военным. Обложка © Life.ru

В России планируют повысить оклады военнослужащим и некоторым категориям государственных служащих на 4,5% к октябрю 2025 года. Об этом говорится в документе на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — указано в постановлении.

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Также увеличение окладов ждёт сотрудников МВД, членов органов уголовно-исполнительной системы, работников службы принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководство федеральной фельдъегерской связи.

Как сообщал Life.ru, по подсчёту экономистов, чтобы уйти на пенсию в 40 лет, нужно заработать 69 миллионов рублей. В этом случае пенсии хватит, чтобы прожить следующие 30–35 лет.

Лия Мурадьян
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