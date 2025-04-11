Москвичам назвали зарплату, необходимую для одобрения ипотеки на новостройку

Для получения ипотеки на среднюю квартиру в типичном новострое Москвы жителям столицы необходимо иметь ежемесячный доход в размере 430 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

К массовым новостройкам относятся проекты комфорт-класса и типового класса, причём в старой Москве преобладает именно комфорт-класс. Средняя стоимость такой квартиры составляет 16 миллионов рублей при площади 45,5 квадратных метра. При ставке 27% годовых для одобрения ипотеки требуется доход в 427,8 тысячи рублей.

В марте, когда ставка составляла 28%, для аналогичного жилья необходимо было зарабатывать 442,5 тысячи рублей, а при ставке 29% (с ноября 2024 года до конца марта 2025 года) — уже 457,3 тысячи рублей в месяц.