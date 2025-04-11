Москвичам назвали зарплату, необходимую для одобрения ипотеки на новостройку
РБК: Для получения ипотеки на квартиру в Москве нужно получать 430 тысяч в месяц
Для получения ипотеки на среднюю квартиру в типичном новострое Москвы жителям столицы необходимо иметь ежемесячный доход в размере 430 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.
К массовым новостройкам относятся проекты комфорт-класса и типового класса, причём в старой Москве преобладает именно комфорт-класс. Средняя стоимость такой квартиры составляет 16 миллионов рублей при площади 45,5 квадратных метра. При ставке 27% годовых для одобрения ипотеки требуется доход в 427,8 тысячи рублей.
В марте, когда ставка составляла 28%, для аналогичного жилья необходимо было зарабатывать 442,5 тысячи рублей, а при ставке 29% (с ноября 2024 года до конца марта 2025 года) — уже 457,3 тысячи рублей в месяц.
Для квартир бизнес-класса в Москве доход должен составлять от 871,6 тысячи рублей при первоначальном взносе в 30%. Средняя площадь таких квартир составляет 61,5 квадратных метра, а цена — 32,6 миллиона рублей. При ставке 28% для такой квартиры требовалось зарабатывать 901,6 тысячи рублей в месяц, а при ставке 29% — 931,8 тысячи рублей.
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Life.ru/Шедеврум