Два беспилотника сбили ночью в Орловской области

В Орловской области минувшей ночью дважды объявлялась ракетная опасность, а силами противовоздушной обороны были успешно сбиты два вражеских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате инцидентов не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений.

«Участившиеся в последнее время провокации противника не достигнут своей цели — спасибо нашим защитникам за ежедневное мужество и профессионализм», — написал он в телеграм-канале.