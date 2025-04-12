Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 03:53

Два беспилотника сбили ночью в Орловской области

В Орловской области минувшей ночью дважды объявлялась ракетная опасность, а силами противовоздушной обороны были успешно сбиты два вражеских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате инцидентов не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений.

«Участившиеся в последнее время провокации противника не достигнут своей цели — спасибо нашим защитникам за ежедневное мужество и профессионализм»,написал он в телеграм-канале.

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Объявляли угрозу атаки БПЛА и в Ростовской области. Силы ПВО уничтожили ночью украинские дроны над пятью районами региона. По предварительным данным, атака украинских дронов обошлась без жертв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Horbovyy

Артём Гапоненко
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