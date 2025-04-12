Два беспилотника сбили ночью в Орловской области
В Орловской области минувшей ночью дважды объявлялась ракетная опасность, а силами противовоздушной обороны были успешно сбиты два вражеских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, в результате инцидентов не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений.
«Участившиеся в последнее время провокации противника не достигнут своей цели — спасибо нашим защитникам за ежедневное мужество и профессионализм», — написал он в телеграм-канале.
Объявляли угрозу атаки БПЛА и в Ростовской области. Силы ПВО уничтожили ночью украинские дроны над пятью районами региона. По предварительным данным, атака украинских дронов обошлась без жертв.
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