Спецпосланник США Уиткофф улетел в Оман после переговоров с Владимиром Путиным

Согласно информации, воздушное судно вылетело из петербургского аэропорта Пулково около 23:00 по московскому времени 11 апреля. Ранее в этот же день Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на частном самолёте Gulfstream G650E для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.