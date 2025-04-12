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12 апреля, 04:12

Спецпосланник США Уиткофф улетел в Оман после переговоров с Владимиром Путиным

Самолёт, предположительно перевозящий спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, приземлился в Маскате (Оман). Об этом свидетельствуют данные системы FlightRadar.

Согласно информации, воздушное судно вылетело из петербургского аэропорта Пулково около 23:00 по московскому времени 11 апреля. Ранее в этот же день Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на частном самолёте Gulfstream G650E для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Встреча между российским лидером и американским дипломатом началась около 17:30 мск. Переговоры, стартовавшие с обмена рукопожатиями и тёплого приветствия Путина («Welcome»), продлились более четырёх часов. В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты украинского урегулирования, включая вопросы прекращения огня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Артём Гапоненко
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