Коробка со сладостями остановила движение поездов метро в Японии

На железнодорожной станции в Киото возник транспортный коллапс из-за неожиданной находки. Утром на платформе была обнаружена подозрительная коробка, которая оказалась упаковкой со сладостями. Об этом сообщает канал NHK.

Тревожный звонок поступил около 7 часов утра по местному времени. Один из сотрудников станции сообщил о бесхозной коробке, оставленной между четвёртым и пятым путями. Подозрение усиливал тот факт, что упаковка — размером примерно 50 на 40 сантиметров — была плотно обмотана жёлтой изолентой.

На место прибыла специализированная команда сапёров. После осмотра выяснилось, что внутри находились сладости и другие предметы, не представляющие угрозы. Несмотря на это, движение поездов на линии было приостановлено на несколько часов, вызвав масштабные задержки и недовольство пассажиров.