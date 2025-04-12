Российскому солдату, который добровольно сдался ВСУ, грозит 16 лет колонии

Российскому бойцу Роману Иванишину грозит до 16 лет строгого режима по обвинению в сдаче в плен ВСУ и дезертирстве. Как сообщает «Коммерсант», военные следователи вменяют ему добровольную сдачу в плен, попытку повторного подобного нарушения и уклонение от службы. Прокуратура настаивает на суровом наказании, тогда как защита просила либо оправдать Иванишина, либо учесть его боевой опыт и проблемы со здоровьем при вынесении решения.

В начале 2024 года Иванишин вернулся в Россию после обмена пленными и оказался под следствием. Дело, начатое в Южно-Сахалинске, было передано в Москву, а затем вернулось на Дальний Восток. Судебное заседание прошло 17 марта, а оглашение приговора ожидается на следующей неделе.

До мобилизации Иванишин трудился горным мастером на Сахалине, но вскоре после 21 сентября 2022 года его направили в зону конфликта в ДНР. На видеозаписи в Сети он заявил, что попал в плен 10 июня 2023 года, высказался против военной операции и призывал других к дезертирству.