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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 05:11

Российскому солдату, который добровольно сдался ВСУ, грозит 16 лет колонии

«Коммерсант»: Солдату РФ Иванишину грозит 16 лет колонии за сдачу в плен ВСУ

Российскому солдату, который добровольно сдался ВСУ, грозит 16 лет колонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Российскому солдату, который добровольно сдался ВСУ, грозит 16 лет колонии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Российскому бойцу Роману Иванишину грозит до 16 лет строгого режима по обвинению в сдаче в плен ВСУ и дезертирстве. Как сообщает «Коммерсант», военные следователи вменяют ему добровольную сдачу в плен, попытку повторного подобного нарушения и уклонение от службы. Прокуратура настаивает на суровом наказании, тогда как защита просила либо оправдать Иванишина, либо учесть его боевой опыт и проблемы со здоровьем при вынесении решения.

В начале 2024 года Иванишин вернулся в Россию после обмена пленными и оказался под следствием. Дело, начатое в Южно-Сахалинске, было передано в Москву, а затем вернулось на Дальний Восток. Судебное заседание прошло 17 марта, а оглашение приговора ожидается на следующей неделе.

До мобилизации Иванишин трудился горным мастером на Сахалине, но вскоре после 21 сентября 2022 года его направили в зону конфликта в ДНР. На видеозаписи в Сети он заявил, что попал в плен 10 июня 2023 года, высказался против военной операции и призывал других к дезертирству.

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Также ранее в России был заочно осуждён грузинский наёмник Гела Бегларашвили, который сражался в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), на 14 лет тюремного заключения. По данным следствия, в 2022 году мужчина добровольно присоединился к украинскому военному формированию в качестве наёмника. Он прошёл курс военной подготовки и получил огнестрельное оружие, боеприпасы, форму и специальное снаряжение.

Оксана Попова
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