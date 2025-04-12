В Иркутске пьяный подросток ранил ножом полицейского

В Иркутске 17-летний подросток, находясь в состоянии сильного опьянения, напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Правоохранитель стал свидетелем уличной ссоры между двумя молодыми людьми — 17 и 20 лет, оба были пьяны. Заметив у подростка холодное оружие, полицейский потребовал прекратить конфликт, но его слова остались без ответа. Вместо этого юноша начал выкрикивать оскорбления, а затем бросился на стража порядка с ножом.

«На основании федерального закона «О полиции» сотрудник применил силу и задержал нарушителя. Также был задержан другой участник группы, который препятствовал работе представителя власти. <...> Ими оказались местные жители, 2007 и 2005 годов рождения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлен протокол об административном правонарушении.