Врачи скрыли опасные симптомы 35-летней женщины и довели её до смерти за три дня

Жительница Великобритании неожиданно умерла через несколько дней после того, как ей диагностировали печёночную недостаточность. Сама пациентка на здоровье не жаловалась и чувствовала себя хорошо. 35-летнюю женщину госпитализировали, но ей это не помогло, сообщает Daily Mail.

Незадолго до смерти у пациентки начали появляться высыпания на коже и сильная тошнота. Семья утверждает, что в больнице скрывали серьёзном состоянии родственницы, а симптомы смертельного заболевания просто проигнорировали. Сейчас у родных погибшей много вопросов к медикам графства Эссекс.

«Керри не принимала важную комбинацию антибиотиков, а команда врачей заявила, что они смотрели на то, как она отреагирует на другие лекарства», — рассказала сестра Джессика Уилкинс.

Сразу после заявления врачей Керри потеряла сознание и была переведена в отделение интенсивной терапии. В больнице выяснили, что её органы начали отказывать, но вскоре ей назначили комбинацию антибиотиков, о которой ранее просила сестра Уилкинс.

«Я была шокирована, увидев сестру в отделении интенсивной терапии. Почему они довели её до такого состояния, прежде чем оказать ей помощь? Они до сих пор не сообщили, что изначально стало причиной отказа её печени», — заявила Джессика.