Глава государства Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики, отметив, что этот праздник объединяет все поколения граждан страны. Президент выразил свои самые тёплые пожелания первопроходцам и ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине и народу.

Путин подчеркнул, что легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким и эпохальным событием XX столетия, великим триумфом Отечества.

«Мы искренне гордимся прославленной плеядой выдающихся учёных, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов – настоящих патриотов и подвижников, стоявших у истоков национальной космической программы», — подчеркнул президент.

Российский лидер также упомянул, что сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы, разработке передовых образцов техники для изучения космоса и реализации важных оборонных программ, в том числе, связанных с СВО. Путин добавил, что освоение Вселенной и использование космических систем является сферой высочайшей глобальной конкуренции. Для достижения лидерских позиций и обеспечения национальных целей развития необходимо постоянно двигаться вперёд, сотрудничая с бизнесом, наукой и исследовательскими центрами, наращивать производство спутников и внедрять современные технологии.

Путин выразил надежду, что ракетно-космическая отрасль станет одним из локомотивов роста национальной экономики и повышения качества жизни людей во всех регионах России. В завершение он пожелал всем осуществления намеченных планов и всего наилучшего.

День космонавтики отмечается 12 апреля и посвящён первому полету человека в космос. В 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил орбитальный полёт вокруг Земли на космическом корабле «Восток-1». Этот исторический момент стал символом достижения человечества в освоении космоса и открыл новую эру в астрономии и космических исследованиях.