Приказавший солдатам сдаться командир ВСУ участвовал в операции на Донбассе

В соцсетях группировки «Северный ветер» появился рассказ младшего сержанта 101-й бригады теробороны ВСУ Виталия Пирната, который вместе со своим отделением сдался в российский плен на границе с Брянской областью. Интервью он дал белорусской журналистке Ксении Лебедевой.

Пирнат рассказал, что с 2016 по 2020 годы проходил службу в ВСУ, участвовал в операции против гражданского населения на Донбассе. В 2020 году пытался попасть в патрульную полицию Хмельницкой области ради заработка, но, по его словам, не прошёл из-за слабой физической подготовки. Также он пожаловался, что для устройства в полицию нужна взятка в 5 тысяч долларов.

Мобилизовали его 25 февраля 2022 года. Сначала он служил в 394-м батальоне охраны в Запорожье, в расчёте зенитной установки. Позже, благодаря связям с командиром роты 101-й бригады теробороны, его перевели в небоевую часть недалеко от границы с Брянской областью.

В итоге подразделение 101-й бригады территориальной обороны под руководством Пирната получило приказ о штурме позиций, который был заведомо обречён на провал. Вместо этого все они сдались в плен.