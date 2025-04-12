Министр обороны Британии заявил о критическом моменте на Украине
Глава МО Британии Хили: В 2025 году для Украины наступил критический момент
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Украинский конфликт дошёл до своего критического момента, считает министр обороны Великобритании Джон Хили. Он также заявил, что Киеву необходимо помочь и усилить поддержку, которая продолжается по сей день, сообщает The Independent.
«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — сказал глава оборонного ведомства в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе.
Напомним, что в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы по Украине, которое провели Великобритания и Германия. Министр обороны США решил не участвовать в мероприятии. После встречи коалиции «Рамштайн» министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о планах поставки Киеву систем ПВО IRIS-T и 15 танков Leopard.