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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 08:38

Министр обороны Британии заявил о критическом моменте на Украине

Глава МО Британии Хили: В 2025 году для Украины наступил критический момент

Фото © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Фото © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Украинский конфликт дошёл до своего критического момента, считает министр обороны Великобритании Джон Хили. Он также заявил, что Киеву необходимо помочь и усилить поддержку, которая продолжается по сей день, сообщает The Independent.

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — сказал глава оборонного ведомства в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе.

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Напомним, что в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы по Украине, которое провели Великобритания и Германия. Министр обороны США решил не участвовать в мероприятии. После встречи коалиции «Рамштайн» министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о планах поставки Киеву систем ПВО IRIS-T и 15 танков Leopard.

Наталья Афонина
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