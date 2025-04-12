Министр обороны Британии заявил о критическом моменте на Украине

Украинский конфликт дошёл до своего критического момента, считает министр обороны Великобритании Джон Хили. Он также заявил, что Киеву необходимо помочь и усилить поддержку, которая продолжается по сей день, сообщает The Independent.

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — сказал глава оборонного ведомства в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе.