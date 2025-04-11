«Рамштайн» даёт ВСУ ещё €21 млрд на войну, пока спецпред Трампа говорит в Петербурге о мире
Хили: Киев получит помощь на 21 миллиард евро от контактной группы по Украине
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ВСУ снова получат помощь от своих союзников, на этот раз Незалежной выделят 21 миллиард евро. Такую поддержку Киеву пообещали предоставить члены контактной группы по Украине по итогам совещания в Брюсселе, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции.
«Сумма новых обязательств военной помощи, объявленных сегодня через контактную группу по Украине, в общей сложности превышает 21 миллиард евро», — сказал он после совещания коалиции «Рамштайн».
Очередное заседание контактной группы по Украине в Брюсселе сегодня проходит под председательством Великобритании и Германии в связи с решением шефа Пентагона на него не ехать. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил после встречи коалиции «Рамштайн» о планах поставят Киеву системы ПВО IRIS-T и 15 танков Leopard. Всё это разворачивается на фоне прибытия в Петербург спецпосланника американского лидера Дональда Трампа. Стива Уиткоффа встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Также в Петербурге находится президент РФ Владимир Путин, с которым намерен переговорить спецпред Трампа.