«Рамштайн» даёт ВСУ ещё €21 млрд на войну, пока спецпред Трампа говорит в Петербурге о мире

ВСУ снова получат помощь от своих союзников, на этот раз Незалежной выделят 21 миллиард евро. Такую поддержку Киеву пообещали предоставить члены контактной группы по Украине по итогам совещания в Брюсселе, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции.