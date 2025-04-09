USAID возобновит часть программ помощи, но Украина не получит ни доллара
Reuters: США возобновят часть свёрнутых программ помощи USAID
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Администрация Дональда Трампа приняла решение возобновить шесть свёрнутых ранее программ помощи Агентства США по международному развитию (USAID). Работу продолжат миссии в Ливане, Иордании, Ираке, Сирии, Сомали и Эквадоре, стало известно агентству Reuters.
По данным издания, исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин, который также входит в состав департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, во внутреннем письме запросил отмену увольнения сотрудников и восстановление шести программ. Белый дом ответил положительно. Это произошло после заявления Всемирной продовольственной программы ООН о возможной гибели миллионов людей в перечисленных странах без помощи USAID.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о закрытии 83% программ USAID, которые, по его мнению, не отвечали интересам страны. Всех сотрудников агентства планируют уволить до сентября 2025 года.