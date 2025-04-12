Актёру Белоголовцеву понадобилась медпомощь из-за осложнений после инсульта

Актёру Сергею Белоголовцеву срочно понадобилась медицинская помощь из-за осложнений после перенесённого инсульта.

По данным SHOT, 61-летний телеведущий стал испытывать сильную одышку и слабость — отголоски ишемического удара, случившегося год назад. Для восстановления артист записался на курс реабилитации в московскую клинику.

Родные Сергея заверили нас, что он сохраняет бодрость духа и чувствует себя уверенно.