Актёру Белоголовцеву понадобилась медпомощь из-за осложнений после инсульта
Сергей Белоголовцев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Актёру Сергею Белоголовцеву срочно понадобилась медицинская помощь из-за осложнений после перенесённого инсульта.
По данным SHOT, 61-летний телеведущий стал испытывать сильную одышку и слабость — отголоски ишемического удара, случившегося год назад. Для восстановления артист записался на курс реабилитации в московскую клинику.
Родные Сергея заверили нас, что он сохраняет бодрость духа и чувствует себя уверенно.
Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Белоголовцев объявил об отмене всех ближайших спектаклей со своим участием. По информации СМИ, после пережитого инсульта шоумен прикован к инвалидной коляске, у него наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги.