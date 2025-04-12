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Регион
12 апреля, 08:17

Актёру Белоголовцеву понадобилась медпомощь из-за осложнений после инсульта

Сергей Белоголовцев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Сергей Белоголовцев. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Актёру Сергею Белоголовцеву срочно понадобилась медицинская помощь из-за осложнений после перенесённого инсульта.

По данным SHOT, 61-летний телеведущий стал испытывать сильную одышку и слабость — отголоски ишемического удара, случившегося год назад. Для восстановления артист записался на курс реабилитации в московскую клинику.

Родные Сергея заверили нас, что он сохраняет бодрость духа и чувствует себя уверенно.

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Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Белоголовцев объявил об отмене всех ближайших спектаклей со своим участием. По информации СМИ, после пережитого инсульта шоумен прикован к инвалидной коляске, у него наблюдаются слабость, паралич левой руки и ноги.

Оксана Попова
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