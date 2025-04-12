Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Путин выразил признание еврейским общинам РФ за активное участие в жизни страны
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах и отметил, что данные общины вносят большой вклад в воспитание нашей молодёжи, а также берегут религиозные и национальные обычаи и традиции. Послание главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«Самого искреннего признания заслуживает деятельное участие российских евреев в общественной жизни страны, в реализации востребованных патриотических, благотворительных, образовательных, просветительских инициатив», — отметил глава государства.
Песах является одним из ключевых праздников иудейского календаря, который отмечается в честь библейского события — исхода еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю (март — апрель). В 2025 году Песах начнётся с заходом солнца 12 апреля.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики и поблагодарил первопроходцев и ветеранов ракетно-космической отрасли за их труд. Он отметил самоотверженные поступки космонавтов, которые заложили традиции честного служения делу, Родине и народу. Российский лидер также вспомнил легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года и уверенно сказал, что он навсегда останется ярким событием XX столетия.