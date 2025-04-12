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12 апреля, 09:17

Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев

Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев. Обложка © Telegram / Казбек Коков

Умер заслуженный художник России Мухадин Кишев. Обложка © Telegram / Казбек Коков

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о кончине выдающегося живописца, заслуженного художника России и народного художника республики Мухадина Кишева, которому было 85 лет.

Творчество родившееся в Чегеме художника снискало мировую славу, его полотна украшают коллекции Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Фонда Минкульта РФ, Художественного фонда России, зарубежных музеев и частных собраний.

«Мухадин Кишев, безусловно, внёс значительный вклад в мир искусства. Свои произведения он посвящал гармонии и красоте, духовности, много размышлял и писал о Родине, о России, Кабардино-Балкарии, обращаясь к традициям, историческим сюжетам и событиям современности», — подчеркнул чиновник.

В последние годы мастер жил в Испании, где и будет предан земле.

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Оксана Попова
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