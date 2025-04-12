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12 апреля, 09:40

Трамп выразил сомнение относительно отправки делегации США на саммит G20 в ЮАР

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американская делегация может не посетить саммит G20, который пройдет 22-23 ноября в ЮАР. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поездка представителей Штатов на мероприятие в Йоханнесбурге всё ещё под вопросом.

«Как можно было ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения является конфискация земли и геноцид?» — задался вопросом американский лидер.

Он также отметил, что не уверен, что делегация США захотела бы участвовать во встречах «Большой двадцатки».

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Ранее стало известно, что Дональд Трамп объявил посла ЮАР в Вашингтоне Эбрахима Расула персоной нон грата. Республиканец объяснил, что Америка больше не рада видеть дипломата на своих территориях, ведь он ненавидит страну и её лидера.

Наталья Афонина
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