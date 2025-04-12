Трамп выразил сомнение относительно отправки делегации США на саммит G20 в ЮАР

Американская делегация может не посетить саммит G20, который пройдет 22-23 ноября в ЮАР. Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что поездка представителей Штатов на мероприятие в Йоханнесбурге всё ещё под вопросом.

«Как можно было ожидать, что мы поедем в ЮАР на очень важную встречу G20, когда главной темой обсуждения является конфискация земли и геноцид?» — задался вопросом американский лидер.

Он также отметил, что не уверен, что делегация США захотела бы участвовать во встречах «Большой двадцатки».