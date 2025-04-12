«Всегда им гордились»: В Мелитополе в День космонавтики открыли памятник-бюст Юрию Гагарину

В Мелитополе прошло торжественное открытие бюста Юрию Гагарину на улице, названной в его честь. В церемонии приняли участие губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин. Бюст установлен на пересечении улиц Гагарина и Екатерины Великой.

Бюст Юрию Гагарину в Запорожской области. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

«Никогда нашими героями не были ни Бандера, ни Шухевич. Мы всегда гордились Толбухиным, Жуковым, Гагариным и другими выдающимися представителями нашего великого народа. Именно они наши настоящие герои, именно им мы воздвигаем памятники, прославляя их великие дела и подвиги», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Губернатор также поздравил соотечественников с Днём космонавтики и подчеркнул, что Юрий Гагарин по-прежнему остаётся символом, прославившим нашу страну, советских людей и советскую науку.